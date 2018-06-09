Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий

09.06.2018 14:00

Представители ОО "Донбасс SOS" продолжают оказывать правовую помощь внутренне перемещенным лицам, а также жителям временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. В ближайшее время важная встреча состоится в Волновахе (подконтрольная правительству часть Донетчины).



В рамках проекта, который реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Чешской республики, можно получить качественное первичное и вторичное

юридическое сопровождение, помощь в составлении процессуальных документов, а также разъяснения положений действующего законодательства.



22 июня с 10:00 до 14.00 правовую помощь получат жители г. Волноваха по адресу: ул. Центральная д.43



Отметим, что проект "Правовая поддержка и адвокация проблем жителей Донецкой и Луганской областей", продлится до 31 октября 2018 года



Предварительная регистрация по ссылке.