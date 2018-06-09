Политолог: Порошенко и Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки"

09.06.2018 18:30

Комментируя сегодняшний телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным, политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что говорили они не только о заложниках, как сообщила Администрация президента.





"Порошенко по указанию Вашингтона в субботу позвонил Путину и отчитался, что на встрече глав МИД "Нормандской четверки" всё готово для утверждения "плана Расмуссена" по миротворцам (плана Трампа-Путина). Иными словами, Вашингтон выполняет свою часть обязательств по "Большой сделке". Россия свои договоренности тоже выполнила - это встреча Трампа - Ким Чен Ына в Сингапуре", - утверждает Корнейчук.



По его словам, "План Расмуссена" пока обсуждается на уровне глав МИД "Нормандской четверки". А его утверждение должно быть на уровне лидеров "четверки". А потом - Совбеза ООН.



"То есть - это следующие шаги в "Большой сделке". Поэтому не стоит ждать большого прорыва от встречи Трампа с Ким Чен Ыном. Ядерное соглашение США и КНДР тесно привязано к скорости выполнения Трампом своих обязательств по вводу миротворцев на Донбасс и выполнению "Минска". В любом случае, после весенней паузы, "Большая сделка" опять заработала. Что уже радует...", - констатирует Корнейчук.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"

Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.