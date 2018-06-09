Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона

09.06.2018 20:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пропаганда оккупантов Донбасса превратила украинского волонтера в оружейного барона

Известный волонтер Юрий Мысягин прокомментировал распространенную пропагандистами оккупантов Донбасса информацию о том, что он торгует оружием.

"Разведка 92-й бригады, добывшая сепарский автомат в районе Авдеевской Промки - никаких похвал и пряников Вы не получите. Это не вы герои, а Мысягин, который оказывается является оружейным бароном торгующим оружием, - иронично отвечает волонтер на бредни вражеских пропагандистов. - Люблю просто чистое оружие продавать. И прикрывает во всем этом деле меня Командующий ООС генерал Наев".



Продолжает в том же ключе троллить вражеских пропагандистов, Мысягин пишет: "Для Сепар ТВ открою страшную тайну: "мы с ним на пару этим занимаемся. Чистим и вывозим". Так что хлопцы из разведки 92-й бригады, звиняйте, но - этот трофей не ваш. Придётся Вам ещё пару автоматов отжать и по возможности вместе с хозяевами".



Теги: Донбасс, оружие, волонтер, пропаганда, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх