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Архив - Донецкая область

Пуля попала в лопатку: на Донбассе ранили старушку

09.06.2018 10:49
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Пуля попала в лопатку: на Донбассе ранили старушку

В поселке Железное, что возле Торецка (бывший Дзержинск, подконтрольная правительству часть Донетчины) в результате обстрела со стороны боевиков была ранена пожилая женщина.

По данным полиции Донетчины, на момент обстрела жительница поселка Железное (1938 года рождения) находилась у себя в частном доме. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки. Происшествие произошло вчера в 12.20. Пуля попала через окно.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.



Теги: Донбасс, ранение, полиция, боевики
 
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