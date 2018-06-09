Пуля попала в лопатку: на Донбассе ранили старушку

09.06.2018 10:49

В поселке Железное, что возле Торецка (бывший Дзержинск, подконтрольная правительству часть Донетчины) в результате обстрела со стороны боевиков была ранена пожилая женщина.



По данным полиции Донетчины, на момент обстрела жительница поселка Железное (1938 года рождения) находилась у себя в частном доме. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки. Происшествие произошло вчера в 12.20. Пуля попала через окно.



Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.



