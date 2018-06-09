Российские оккупанты Донбасса пытаются скрыть преступления

09.06.2018 20:30

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск ужесточает требования по обеспечению сокрытия преступлений и правонарушений, совершенных российскими военнослужащими против местного населения Донбасса.



"С этой целью введена практика экстренного направления специальных комиссий для проверки служебной деятельности в частях и соединениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, в которых совершено преступление. Работа указанных комиссий направлена на недопущение распространения информации, которая может углубить негативное отношение местной общественности к российским оккупантов", - сообщают в ГУР.



В частности, 5 июня российским командованием было запрещено доступ т.н. представителей местных "правоохранительных органов" к месту совершения дорожно-транспортного происшествия, где по вине командира батальона оккупационных войск погибло гражданское лицо.



Кроме того, командиром одного из российских подразделений скрываются обстоятельства огнестрельного ранения в спину с близкого расстояния военнослужащего, призванного из числа местных жителей (произошло 7 июня).