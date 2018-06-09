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Смертельные гонки Донбасса: люди массово разбиваются
За сутки в ДТП в Краматорске (подконтрольная правительству часть Донецкой области) пострадали три человека. Полиция устанавливает обстоятельства опасных "ночных гонок".
Днем на перекрестке улиц М. Примаченко и Дворцовой автомобиль "Hyundai", за рулем которого находилась женщина 1963 года рождения, совершил столкновение с автомобилем "Dacia" под руководством 67-летнего жителя города. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения.
А около часа ночи в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц В. Стуса и Б. Хмельницкого столкнулись два автомобиля. По прибытию правоохранители выявили "Chevrolet" и "BMW" со следами механических повреждений. Водитель последнего покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении.
По предварительным данным, два автомобиля марки "BMW" устроили e центре города "ночные гонки", в результате чего создали аварийно опасным ситуацию. При выезде на перекресток один из них столкнулся с автомобилем "Chevrolet", в результате чего его водитель получил телесные повреждения.
Сейчас полиция проверяет достоверность полученной информации, а также обращается к свидетелям ДТП с просьбой звонить по номерам: (050) 687-63-91, (050) 988-05-93 или 102.
По указанным фактам проводятся досудебные расследования по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Теги: Донбасс, полиция, гонки, ДТП
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