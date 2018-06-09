Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое

09.06.2018 15:15

Сегодня, 9 июня, т.н. "начальник пресс-службы ВС" созданного РФ квазиобразования "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что украинская армия оставила занятые в конце ноября прошлого года населенные пункты Гладосово и Травневое под Горловкой.



Безсонов, перепутав понятия, называет украинских воинов террористами и уверяет, что они оставили оба указанных выше поселка.



По словам пропагандиста оккупантов, на сегодняшний день в Гладосово и Травневом якобы пребывают до четырех силовиков, которые "ведут наблюдение за позициями республиканской армии".



Напомним, что, находящиеся в "серой зоне" Гладосово и Травневое были взяты под контроль украинскими воинами в конце ноября 2017 года.

Местным жителям раздавали гуманитарную помощь, но оставалась еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.

Так, 16 декабря боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.



Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.

Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.

Военное телевидение Украины отсняло сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".

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