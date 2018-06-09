Усилена охрана Донетчины

09.06.2018 09:10

В Донецкой области выпускные вечера 9-х классов, которые намечены на эти выходные, пройдут под усиленной охраной правоохранителей.



Полицейские заступили на дополнительное патрулирование с пятницы. Правоохранители будут обеспечивать безопасность во время празднования выпускных вечеров девятиклассников региона.



Главные задачи полиции остаются неизменными: изъятие оружия и боеприпасов, наркотических веществ, раскрытие преступлений и мгновенное реагирование на все сообщения граждан. Под пристальным наблюдением правоохранителей места массового отдыха - улицы, парки и скверы.



В Мариуполе начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрий Горустович отметил, что на территории города проводятся антидиверсионной мероприятия, направленные на недопущение террористических актов.



О безопасности граждан заботиться более 1000 сотрудников полиции Донецкой области, сотрудники Управления патрульной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция охраны и представители общественных формирований.



Только в Мариуполе (самый большой город на подконтрольной правительству территории Донетчины) покой граждан будут охранять 58 пеших патрулей, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.