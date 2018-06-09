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Ужас в Горловке: подросток лишился левой кисти руки и нескольких верхних фаланг пальцев на правой руке

09.06.2018 14:21
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Ужас в Горловке: подросток лишился левой кисти руки и нескольких верхних фаланг пальцев на правой руке

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о 14-летнем подростки из Горловки, который получил увечья от срабатывания неразорвавшегося снаряда.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 8 июня), больнице в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели говорили с парнем (в возрасте 14 лет), у которого не было левой кисти руки и нескольких верхних фаланг пальцев на правой руке.

Члены команды СММ видели белую бинтовую повязку на левом запястье парня и заметили, что пострадавшие пальцы правой руки были смазаны темной мазью. По словам парня, он нашел тонкий предмет, похожий на ручку, длиной 10–15 см с красным зажимом и принес ее домой, где он взорвался у него в руке.

Медперсонал больницы сообщил, что кисть левой руки и запястья парня ампутировали, как и кончики двух пальцев правой руки, а также добавили, что парню оказали медицинскую помощь в связи с травмой сетчатки.

6 июня тетя парня рассказала, что взрыв произошел 30 апреля дома у парня в Горловке.



Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, СММ ОБСЕ
 
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