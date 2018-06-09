Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе

09.06.2018 19:50

Губернатор Донетчины Павел Жебривский добился увольнения резко критиковавшего и его, и его замов, главы военно-гражданской администрации прифронтового Зайцево Владимира Веселкина. Но тот не уходит "без боя".



По словам Веселкина, причиной увольнения стало его противостояние с руководством области, которое он обвинял в торговле с боевиками и коррупции.



"Если бы у меня в кабинете весел портрет Жебривского, как он висит у его заместителя Ремского, то будь я хоть трижды вор и бездельник, меня бы не уволили, — заявил Владимир Веселкин. — Если бы я прославлял в постановочных роликах себя и Жебривского, как это делает регионалка и исполняющая обязанности головы Бухмутской РГА, я был бы „свой“. Но я так не могу, поэтому меня уволили. „Обновитель“ ограбленной Донетчины Жебривский поедет домой еще более состоятельным человеком искать другую политпартию. Для президента будут холодным душем результаты выборов в Донецкой области, но будет поздно. Бизнес-партнеры боевиков и их соратники коррупционеры — радуйтесь… Пока что радуйтесь".



ИА "Вчасно"напоминает, что в Зайцево конфликт мелких перевозчиков с привилегированными бизнесменами Жебривского стал поводом для служебной проверки Веселкина. Сам Владимир не раз заявлял, что в области пытаются лишить его занимаемого поста из-за того, что он мешает чиновникам проворачивать коррупционные схемы.



В феврале Веселкин заявил о наличии коррупционной схемы незаконного ввоза товаров на оккупированную территорию Донбасса. Он также обнародовал видео, на котором видно, как украинские товары через гуманитарно-логистический центр в районе КПВВ "Майорск" незаконно переправляются на оккупированные территории.



Также он заявлял о коррупционных проявлениях со стороны отдельных чиновников в районе и Донецкой области.



В марте Жебривский уволил главу военно-гражданской администрации прифронтовой Красногоровки Олега Ливанчука. Сам Ливанчук заявил, что причиной увольнения стала критика в отношении областных властей. Он подал в суд, чтобы признать увольнение незаконным.



Подробнее о том громком увольнении читайте в материал "В Красногоровке восстали против решения областной власти".



Заместитель руководителя Красногоровской военно- гражданской администрации Роман Коржов отмечает: "До сих пор не могу отойти от известия об увольнении Владимира Веселкина. Еще идет суд Олег Ливанчук с ДонОГА за свое неправомерное освобождение и вот есть еще один эпизод. Кстати Владимира планировали освободить еще в марте, но помешал резонанс освобождения Олега Петровича. И вот когда всё утихло, снова за дело взялись "патриоты" ... Донецкая область, которая должна была стать образцом возрождения государственности и демократии становится цитаделью антиукраинской политики. В отчетах, роликах, бюллетенях Донетчина такая патриотическая, а как посмотришь в самую суть, то видишь полный реванш сил, которые в 2014 начали "русскую весну". Достаточно посмотреть результаты выборов в ОТГ и списки "смотрящих" по районам от народных депутатов. Может это чьи-то планы о создании в тылу Объединенных Сил сил сопротивления, может банальная жажда наживы?"



По словам Коржова, перспективы Украинской Донбасса достаточно катастрофические, несмотря на распиаренное "Единое украинское пространство".



Битва за Веселкина, об увольнении которого стало известно 7 июня, будет идти в судах. И уже идет на улицах. Так, 8 июня на КПВВ "Майорск" был введен режим "красный" и прекращен пропуск граждан. Как выяснилось, сделано это было, чтобы не допустить схода местных жителей в поддержку экс-головы Зайцево Владимира Веселкина. Такие сведения появилась в социальных сетях.



Данную информацию без озвучивания подробностей "Донецким новостям" подтвердили в Донецко-Луганском пограничном отряде.



"Веселкина сняли [с должности], хотят поставить кого-то, кого курируют из Бахмута (читай – Киева). Местные жители решили организовать сход в защиту Веселкина, потому что тот показал себя хозяйственным мужиком, а неместному они не доверяют, потому как уверены, что тот придет "сосать" деньги. Местные жители "серой зоны" вышли в защиту украинского поселкового головы, ветерана АТО. По приказу Жебривского (руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации, – прим.) был объявлен "красный" уровень угрозы. Для того, чтобы не добавились люди из Зайцево и Бахмутки. Свою цирковую роль исполняли и бойцы ВСУ, которые в огородах кидали шумовые гранаты и стреляли в воздух, чтобы создать иллюзию боя для перекрытия блокпоста и "красного" режима", - написал пользователь с никнеймом E-3 AWACS (Sentry).



При это он указал, что сход граждан состоялся.



Как сообщает "Громадське", участники акции заявили, что причин снимать Веселкина с должности не было, так как он "выполняет свои обязанности добросовестно". Отмечается, что на акции присутствовали жители поселков, которые подчиняются Зайцевской ВГА — Жованки, Бахмутки, Майорска и Зайцево.



В Донецкой военно-гражданской администрации "Громадському" заявили, что Веселкина уволили с должности по причине "систематического невыполнения им своих обязанностей". Якобы ему было вынесено два выговора, где указывалось на ненадлежащее выполнение им его обязанностей председателя ВГА.



Сам Веселкин 9 июня написал на своей странице в Фейсбуке следующее: "Сейчас сепаратисты пишут, что вчерашний мини митинг на "Майорске" был антиукраинским ... Помогают разгонять "зраду", кто бы вы думали, подконтрольные сайты ДонОГА ... Спросите зачем, будто бы проукраинском руководству Донецкой области такое нужно? Да всё просто, они же "бизнес" партнеры главарей боевиков, но "бизнес" стал, и я становлюсь на их пути. Поэтому партнеры по "бизнесу" воюют против меня вместе".