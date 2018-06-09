За час на 2 машины продвинулись: соцсети сообщают о ситуации на донбасских пунктах пропуска

09.06.2018 11:12

Все КПВВ сегодня, 9 июня, работают в штатном режиме. О том, что происходит у донбасской линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовкa



Майорск в 5-00 был на днр.30 авто, пеших мало.

В 07:00 приехали, сейчас стоим у блоков (у подъёма на мост).

10 -30 Пеших чел 20, машин 15 Майорск в Горловку Украина



#Георгиевка #Курахово #Марьинка



В 5-30 Каргил основная - до моста. Льготы в сторону Курахово около 25. На Донецк на днр мало, на нулевом 60-70 машин.

6-00 Из Курахово в сторону Донецка машин 60. Начали пропускать

За час на 2 машины продвинулись



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка



8-30 на Еленовке в сторону Волновахи было 60 машин.

9-00 Новотроицкое из Марика пусто почти.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

Нет информации

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Ранее donbass.ua сообщал, что появились новые данные о пересечении донбасской линии разграничения, а также, что в ОРДЛО прорвались нужные авто.

Сегодня утром у донбасских КПВВ скопилось около 200 авто.