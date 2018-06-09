Жебривский: к утру Авдеевка будет с водой

09.06.2018 14:34

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщил, что заработала Донецкая фильтровальная станция (ДФС), остановленная вечером 6 июня после обстрелов.



"Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВГА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные селения Ясиноватского района будут с водой", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.





Интересно, что сегодня же Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц сообщило, что в Авдеевке в связи с обезвоживанием объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.