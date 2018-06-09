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Архив - Донецкая область

Жебривский: к утру Авдеевка будет с водой

09.06.2018 14:34
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Жебривский: к утру Авдеевка будет с водой

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сообщил, что заработала Донецкая фильтровальная станция (ДФС), остановленная вечером 6 июня после обстрелов.

"Как доложил мне Павел Малыхин, председатель Авдеевской ВГА, электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Сейчас запускают насосы. К утру, если сохранится режим тишины, Авдеевка и окрестные селения Ясиноватского района будут с водой", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.



Интересно, что сегодня же Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц сообщило, что в Авдеевке в связи с обезвоживанием объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.



Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, Жебривский, Донецкая фильтровальная станция
 
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