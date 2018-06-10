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Аброськин о Захарченко: Этот подонок должен остаться с бурятами и соратниками, и пусть они сожрут друг друга
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины, бывший руководитель полиции Донетчины Вячеслав Аброськин жестко высказался о главаре "ДНР", кремлевской марионетке Александре Захарченко.
"По словам реализатора курятины Захарченко, "только в этом году 12652 выпускников 9-х классов и 8541 - 11-х классов". В своем выступлении 25 мая перед учениками он сказал такие слова: "... впереди у вас большая дорога". Читаю и только возмущение на душе. Кто же ты такой, гад? До войны ты был тем, кого зовут никак. Какое же ты, животное, имеешь право уничтожать жизни этих "почти 20000 детей"? Что же говорить и о тех 150 000 наших детях, которые вынуждены учиться в так называемых заведениях этой псевдогосударства, ежедневно слушать о победах "лидера" со стажем реализации курятины на рынке Славянская слушать о том, как киевская власть уничтожает Донбасс", - возмущается Аброськин, комментируя статьи из свежей "прессы" псевдореспублики.
"Благодаря "трудам" этого подонка, а также его кураторов-кукловодов наши граждане и их дети живут только настоящим, потому что не знают что их ждет завтра, - продолжает бывший главный полицейский Донетчины. - По моему личному убеждению, нужно делать всё возможное, чтобы все эти выпускники без каких-либо препятствий выезжали к нам, вступали в наших высших учебных заведений, чувствовали поддержку государства. Эти дети - наши граждане и мы должны нести за них ответственность. А этот подонок должен остаться с бурятами и соратниками, и пусть они сожрут друг друга".
Напомним, что ранее Аброськин объяснил, почему он поддерживает Стратегию восстановления и деоккупация Донбасса, которую представил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Теги: Донбасс, дети, ДНР, Аброськин, Захарченко, оккупанты
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