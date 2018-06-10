- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ19:30
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе18:30
Донбасский тупик: никто не понимает, что делать
Российский оппозиционер и политолог Леонид Гозман считает, что переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик. Эксперт говорит, что ситуация идет к заморозке.
"Проблема вот в чем – это тупиковая ситуация, тупиковая для всех. Я думаю, что, если бы "нормандская четверка" могла собраться и решить: "А давай мы Донбасс вообще утопим нафиг, чтоб на этом месте просто было озеро большое, вода, чайки и т.д.". Они бы это сделали с большим удовольствием, чтоб не было Донбасса, потому что они не понимают, что с ним делать, - заяви Гозман в эфире ТК "112 Украина". - Запад не понимает, что с ним делать, Путин не понимает, что с ним делать, – никто не понимает, что с ним делать. Путин не может военным образом решить эту проблему, он не может признать поражение, и эта ситуация тупиковая".
Гозман считает, что нужно пытаться договориться об урегулировании ситуации по Донбасса. Но не верит, что сейчас это возможно.
"Надо договариваться и можно договариваться. Ну, чего не сказать: "Мы защитили русских от злых бандеровцев, теперь всё стало хорошо, и теперь мы можем отойти". Но для этого нужен какой-то минимальный уровень доверия между Путиным и Порошенко, между Путиным и Меркель и т. д. Этого доверия нет сегодня, поэтому я не понимаю, что они будут с этим делать, – отмечает политолог. - Военного наступления, думаю, не будет. Масштабного наступления не должно быть, и, кстати, подготовки к нему особо не видно… А если его делать, то делать его надо летом, пока сухо, пока дороги сухие и т. д. Думаю, что они попытаются всё это дело как-то замораживать и ждать: вдруг само рассосется, а оно не рассасывается".
Гозман считает, маловероятным серьезное обострение вооруженного конфликта на Донбассе после Чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля (об этом говорит ряд экспертов). Но подчеркивает, что Украине нужно "готовиться ко всему".
Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.
В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).
Попытка разрешить конфликт с помощью переговоров в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия – страны-подписанты т.н. "минских соглашений", которые также "подмахнули" - но отдельно – марионетки Кремля, бывшие на тот момент главарями "ДНР" и ЛНР") лишь приостановила его. Гибридная же война продолжается по сей день.
Встреча глав МИД стран "нормандской четверки" намечена на 11 июня в Берлине. Но в ее успех эксперты особо не верят.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, переговоры, нормандская четверка
- Портников: "Путин не откажется от контроля над Донбассом. Нужно это просто понимать и не строить иллюзий"
- Кремль подтвердил готовность встречаться в "нормандском формате"
- Фесенко: "Наши западные товарищи слишком эгоистичны в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе"
- Оккупированный Донбасс: впереди - три пути
- Кучма: На Донбассе все идет к «замороженному конфликту» и это выгодно России
- Переговоры или война: в Вашингтоне представили позицию по деоккупации Донбасса
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ19:30
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе18:30
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ19:30
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Боевики помешали работе наблюдателей на Донбассе18:30
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое