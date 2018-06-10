Донецк обстреляли, много повреждений

10.06.2018 10:22

Сегодня, 10 июня, ранним утром, под удар попал поселок Трудовские в Петровском районе на западе оккупированного Донецка.



Как сообщил т.н. "глава районной администрации" Максим Жуковский, обстрел произошел приблизительно с 5:00. Повреждено 14 домов по адресам: улица Урожайная, 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 25. Жуковский уверяет, что огонь велся из миномета.



Информация о пострадавших уточняется.



Оккупанты традиционно обвиняют во всём украинскую сторону. В свою очередь, руководство операции Объединенных сил неоднократно подчеркивало, что украинские военнослужащие не ведут огонь по мирным населенным пунктам.