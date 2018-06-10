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Донецк обстреляли, много повреждений
10.06.2018 10:22
Сегодня, 10 июня, ранним утром, под удар попал поселок Трудовские в Петровском районе на западе оккупированного Донецка.
Как сообщил т.н. "глава районной администрации" Максим Жуковский, обстрел произошел приблизительно с 5:00. Повреждено 14 домов по адресам: улица Урожайная, 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20, 25. Жуковский уверяет, что огонь велся из миномета.
Информация о пострадавших уточняется.
Оккупанты традиционно обвиняют во всём украинскую сторону. В свою очередь, руководство операции Объединенных сил неоднократно подчеркивало, что украинские военнослужащие не ведут огонь по мирным населенным пунктам.
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, повреждения, оккупанты
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