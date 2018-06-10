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Конфликт на Донбассе: Путин увидел заинтересованность Порошенко

10.06.2018 11:00
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Конфликт на Донбассе: Путин увидел заинтересованность Порошенко

Президент России Владимир Путин считает телефонные переговоры с украинским коллегой Петром Порошенко сигналом о заинтересованности в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, что в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании. Во всяком случае, я на это очень надеюсь", - заявил Путин.

Напомним, что вчера появилась данные о телефонном разговоре Порошенко с Путиным. Сообщалось, что президенты обсудили освобождение заключенных по обе стороны границы. В частности стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и РФ посетят заключенных. Кроме того, обсуждалась ситуация на Донбассе и ход реализации минских соглашений.

Комментируя вчерашний телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным, политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что говорили они не только о заложниках, как сообщила Администрация президента. По мнению эксперта, речь идет о "Большой сделке" между РФ и США, в которой одной из разменных монет фигурирует Украина.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, конфликт, Порошенко
 
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