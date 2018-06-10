Миротворцы для Донбасса: британская версия

10.06.2018 18:50

Аналитик "Донецкого института информации", журналист "Общественного ТВ Донбасса" Виталий Сизов побывал в МИД Великобритании. И попытался узнать, как там видят миротворческую миссию на Донбасс.



По словам Сизова, в Лондоне он общался, в том числе, и с людьми отвечающими за политику в отношении Украины. Спрашивал о возможной миротворческой миссии.



"Прямых ответов не получил, - признаётся Сизов, - но выделил главные позиции, как я их понял (они не являются официальной позицией МИДа, а лишь моей трактовкой общих заявлений):



1. Миротворцев надо вводить не для "замораживания" конфликта, а для его решения.



2. Миротворческая миссия должна быть на всей территории неподконтрольных районов и контролировать границу.



3. Миротворцев невозможно ввести без одобрения России и ее реальной воли сделать это.



4. Правительство Украины должно иметь собственное видение, план решения и иметь волю его имплементировать.



А пока по всем пунктам всё сложно".

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что во время телефонного разговора 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки".

Старший научный сотрудник берлинского Института внешней политики и безопасности Сьюзан Стюарт накануне встречи глав МИД "нормандской четверки" в Берлине (намечена на завтра, 11 июня) сделала неприятный для Донбасса прогноз по миротворцам.