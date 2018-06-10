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"Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка
"Мэр" временно оккупированной Горловки, сепаратист Иван Приходько, который ранее управлял одним из районов Донецка, похоже, решил "подсидеть" такого же фейкового, как и он сам, "градоначальника" этого города.
Приходько побывал в одном из ночных клубов Донецка, который работа в два часа ночи, несмотря на комендантский час.
На своей странице в соцсети Приходько выложил краткое видео из ночного клуба (это был "Рамада") с комментарием: "Браво МВД ДНР! Комендантский час для всех, а не только для избранных! 2:00 ночи. Рамада. Сейчас. Погуляли б***".
Отметим, что на территории т.н "ДНР" комендантский час действует с 23:00 до 05:00. Отменяют его лишь по большим праздникам, к примеру, в новогоднюю ночь, специальным "указом".
Приходько возмущается, что ночью в клубе остаются люди. "Может конечно я тупой и чего-то не понимаю, а почему нельзя закрыть это заведение? – пишет он. - Товарищ Алексей Кулемзин (фейковый мэр Донецка, — прим. ред.), вы ведь подписываете разрешение и график работы ресторана? Для всех значит для всех. А то прикрываются что все остаются ночевать там, так я скажу это всё приз…ж. Никто там не ночует. Знаю одно, в Горловке уже бы было заколочено гвоздями".
Напомним, что ранее Приходько признался в любви Украине.
Периодически в сети появляются слухи об отставке Приходько. Но пока остается у руля Горловки.
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, комендантский час, оккупанты
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