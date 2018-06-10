Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами

10.06.2018 21:25

Эксперт украинского института по правам человека Святослав Стеценко уверен, что большинство людей, оказавшихся на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, являются жертвами.



"Абсолютное большинство людей, оказавшихся под оккупацией, они являются жертвами. Государство Украина не выполнила своих обязательств по их защите ", - отметил Святослав Стеценко в эфире телеканала ZIK.



При этом эксперт Украинского института по правам человека подчеркивает, на оккупированных территориях Донбасса есть и преступники.



"Прежде всего, это те люди, которые добровольно приняли участие в вооруженных формированиях любого толка, а также те, кто участвовал в преследовании и репрессиях против украинских граждан на тех территориях, независимо от того, они занимали какие-то должности в незаконных вооруженных формированиях, или нет. Эти две категории людей, безусловно, должны понести правовую ответственность. А если они оказывали тяжкие преступления - очень жесткую", - подчеркнул Стеценко.



А вот говорить об ответственности людей, которые на оккупированных территориях не участвовали в репрессиях и не вступали в незаконные вооруженные формирования – некорректно, уверен эксперт. "Ибо каков бы ни был оккупационный режим, детей в школах надо учить, людей лечить, а коммунальные хозяйства нужно поддерживать", - подытожил он.





Напомним, что 7 июня министр МВД Украины Арсен Аваков заявил - деоккупацию Донбасса можно провести без привлечения военных. По словам министра, освободить оккупированные территории можно при помощи полицейской операции, которая может пройти в ближайшее время.



Аваков отметил, что в операции по освобождению Донбасса примут участие миротворцы ООН, а сам процесс деоккупации должен проходить постепенно – путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте. По словам главы МВД, для такой операции будет достаточно 2 тыс. правоохранителей.



Кроме того, по словам министра, нужно ввести временный мораторий на участие жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в выборах после деоккупации.



Аваков также рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР".



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука прокомментировал высказанные Аваковым предложения о реинтеграции Донбасса.

Военный эксперт Олег Стариков, комментируя озвученный недавно министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым план деоккупации Донбасса без привлечения военных, назвал его самым реалистичным на данный момент сценарием урегулирования конфликта на востоке Украины.