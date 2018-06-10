На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ

10.06.2018 19:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 июня), представители миссии столкнулись с многочисленными случаями глушения беспилотников, которые они запускают, чтобы мониторить ситуацию по обе стороны линии разграничения.



Сообщается, что БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергся временному глушению сигнала, когда пролетал над районами вблизи н. п. Веденское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Мариуполя). Глушение сигнала могло вестись из любого района в радиусе нескольких километров от местонахождения БПЛА.



БПЛА СММ дальнего радиуса действия неоднократно подвергался глушению сигнала, когда пролетал над районами возле неподконтрольных правительству н. п. Широкая Балка, Горловки, Гольмовский, Доломитное, Мирное, Белореченский, а также в районе подконтрольного правительству Гладосово.