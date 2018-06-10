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Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
Политолог Александра Решмедилова заявила, что на уровне мировых политиков к вооруженному конфликту на Донбассе появился дополнительный интерес. Но главной интригой, по мнению эксперта, остается продуктивность встречи глав МИД стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия), запланированная на 11 июня в Берлине.
По словам Решмедиловой, несмотря на отсутствие в последнее время прогресса в переговорах по Донбассу, к разрушению этого конфликта появился дополнительный интерес на уровне мировых политиков. Она напомнила о недавних посещениях Донбасса спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, а также президентом Эстонии. Ну и, конечно, всё внимание сосредоточено на завтрашней встрече в Берлине глав МИД стран "нормандского формата".
Политолог в интервью Ukrlife.TV отметила, что главной интригой в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе сейчас остается вопрос, насколько продуктивной будет встреча глав МИД в "нормандском формате".
"Подготовительная работа шла достаточно долго, чтобы она состоялась. Напомню, что встреча в "нормандском формате" – созвон был в прошлом году, в июле, а встреча еще раньше. Пока это все на паузе. И линия Волкер-Сурков тоже на паузе, потому что сейчас по Суркову много неизвестных", - отметила эксперт.
Решмедилова также сообщила, что в Украине с подачи оппозиции может появиться новая линия переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе – прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР".
"Появляется дополнительная информация о том, что "Оппозиционный блок" в лице Юрия Бойко заявили, что они готовы к прямым переговорам с неподконтрольными территориями, с самопровозглашенными "республиками". Во-первых, это непопулярное решение на сегодняшний момент с линией власти, которая с одной стороны кричит, что они категорически против прямых переговоров, но совершенно забывают, что Минские соглашения, от которых мы отталкиваемся, имеют подписи тех, с кем они переговоры не ведут. И "нормандский формат" страхует эти Минские соглашения, - подчеркивает политолог. - Может сложиться так, что из-за всей этой непродуктивной конфигурации: Волкер-Сурков – пауза, Трехсторонняя контактная группа непродуктивна, не понятно, что будет с "нормандским форматом", и тут может из всех стечений обстоятельств появиться дополнительная линия коммуникации – принципиально новая".
Решмедилова считает, что Оппоблок таким образом пытается вернуть свои политические позиции на Донбассе.
Напомним, что старший научный сотрудник берлинского Института внешней политики и безопасности Сьюзан Стюарт накануне встречи глав МИД "нормандской четверки" в Берлине сделала неприятный для Донбасса прогноз.
В свою очередь, президент в Центре инновационного консалтинга "КДА", политолог Дмитрий Корнейчук продолжает развивать тему "Большой сделки", частью которой является урегулирование конфликта на Донбассе. По мнению Корнейчука, суть "Большой сделки" в том, что президент РФ Владимир Путин помогает президенту США Дональду Трампу решить проблему Северной Кореи (которой сам же Кремль помог обзавестить ядерным оружием), а Трамп старается снизить санкционное давление на РФ и решить в удобном для Кремля русле "украинский вопрос".
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, нормандская четверка, ОРДЛО, нормандский формат
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