Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы

10.06.2018 20:30

Россия использует неподконтрольные Украине территории Донбасса (ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей, они же т.н. "ДНР" и "ЛНР") для перезапуска своего военно-промышленного комплекса и утилизации боеприпасов. Об этом заявил военный аналитик Игорь Козий в интервью Ukrlife.TV.



"Сказать, что это замороженный конфликт, я не могу. Это, скорее всего, новая модель, которая направлена на изнурение или фактически уменьшение того ресурса, который имеет государство Украина с какой-то дальнейшей целью", – заявил Козий.



Кроме того, по его словам, Россия параллельно производит перезапуск военно-промышленного комплекса, а, чтобы освободить свои склады, вывозит старое оружие на Донбасс.



"Завезено на Донбасс очень много российского оружия – это бронетанковая техника, артиллерийские системы. Оно находится на хранении на складах, используется теми военизированными структурами, которые были созданы, - продолжает эксперт. – Системно подвозятся боеприпасы. Я не могу сказать, что это связано с попытками наступательных действий. Скорее всего, это связано с тем, что для того, чтобы вывезти старые боеприпасы или боеприпасы того вооружения, что есть на Донбассе, использовать его. С растратой этих боеприпасов мы опустошаем те склады, которые есть в РФ. Если они опустошаются, запускается механизм их производства, соответственно, экономика Российской Федерации начинает оживать – они продают технику, продают вооружение, по крайней мере, пробуют продать миру".



Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.



В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).



Попытка разрешить конфликт с помощью переговоров в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия – страны-подписанты т.н. "минских соглашений", которые также "подмахнули" - но отдельно – марионетки Кремля, бывшие на тот момент главарями "ДНР" и ЛНР") лишь приостановила его. Гибридная же война продолжается по сей день.



