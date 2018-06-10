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Операция Объединенных сил на Донбассе: появилась полная сводка обстрелов и потерь за минувшие сутки
Полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил сегодня, 10 июня, расширенную сводку из района проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки.
По словам Мотузяника, 9 июня подразделениями Объединенных сил зафиксировано 30 прицельных вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили 31 мину из оружия, запрещенного минскими договоренностями.
"С целью сохранения жизни и здоровья личного состава, наши военнослужащие 20 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение", - отметил полковник.
На Луганском направлении в субботу зафиксировано 8 прицельных обстрелов со стороны противника.
Как и в прошлые дни, враг снова сосредоточил огонь у Новотошковского, при этом вел его из миномета 120 калибра. Кроме того, российско-оккупационные войска обстреляли позиции защитников Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска и Золотого. В районах указанных населенных пунктов боевики не применяли оружие крупного калибра, но вели огонь в сторону позиций украинских войск из гранатометов, пулеметов стрелкового оружия.
На Донецком направлении в течение минувших суток вражеская активность несколько возросла. Здесь зафиксировано 22 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
В частности вблизи н.п. Новоселовка Вторая противник вел минометный огонь из артиллерии 120 калибра. 8 вражеских минометных снарядов взорвались у этого поселка вчера после обеда.
Кроме того, в районе н.п. Пески боевики выпустили по позициям наших защитников 8 мин из минометов 82 калибра. А по позициям ОС у Опытного оккупанты выпустили 12 мин 82 калибра. Не утихала стрельба также неподалеку от Пищевика - там боевики применили вооружение БМП.
Неспокойно было и в других районах на линии соприкосновения, в частности в районе Широкино, Марьинки, Павлополя, Гнутово, Водяного, Новотроицкого, Лебединского. У этих населенных пунктов противник вел беспокоящие огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных типов.
"Вчера в результате боевых действий ранения получили двое наших военнослужащих. Состояние их здоровья удовлетворительное, бойцов доставили в военно-медицинское учреждение в Покровске, - сообщил Мотузяник. - По данным нашей разведки, не обошлось без потерь и в рядах оккупационных войск - в результате точного ответного огня двое боевиков были уничтожены и пятеро ранены".
Напомним, что сегодня появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС.
Отметим, что сегодня были обстреляны позиции ОС у четырех населенных пунктов.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
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