Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опубликована сводка с Донбасского фронта: 30 обстрелов и обоюдные потери

10.06.2018 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опубликована сводка с Донбасского фронта: 30 обстрелов и обоюдные потери

За прошедшие сутки, 9 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. По данным пресс-центра ООС, боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением гранатометов и стрелкового оружия.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на Донецком - в районах Пески и Опытное, и Новоселовка Вторая, что Мариупольском направлении. В общем, противник 30 раз нарушал режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага", - сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что во время боевых действий в субботу 2 военнослужащих ОС получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено и 5 ранены.

Напомним, что в течение ночи 10 июня оккупанты 5 раз нарушали режим тишины.



Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх