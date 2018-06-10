Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пятиэтажный дом пылал в прифронтовом Светлодарске

10.06.2018 08:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пятиэтажный дом пылал в прифронтовом Светлодарске

Сегодня, 10 июня, в прифронтовом Светлодарске (подконтрольная правительству часть Донецкой области) в результате пожара один человек погиб и один пострадал.

10 июня в 5:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в д. 25 что Светлодарске Донецкой области. К месту происшествия немедленно выехали спасатели 23-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

По прибытию к месту вызова установлено, что идет дым из окна квартиры на втором этаже пятиэтажного дома. В ходе проведения разведки, в квартире на диване обнаружено тело мужчины 1948 г.р. без признаков жизни.

Мужчина 1985 г.р., который самостоятельно вышел из дома, обратился за первой медицинской помощью, с предварительным диагнозом: отравление угарным газом, ожоги I-II степени рук и спины. Он госпитализирован в Светлодарск городской центральной больницы.

Пожар локализован в 05:48, а окончательно ликвидирован в 6:12.

Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.

Напомним, что сегодня огонь убил человека и на Луганщине.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, смерть, Светлодарск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх