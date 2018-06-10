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Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в течене 9 июня различные нарушения были зафиксированы в трех контрольных пунктах въезда-выезда у донбасской линии разграничения.
Так, в КПВВ "Станица Луганская" и "Майорск" пограничники обнаружили у двух граждан Украины 60 таблеток наркосодержащего препарата и две иконы. Указанный товар передан представителям Нацполиции. В этих самых КПВВ военнослужащие зафиксировали у наших соотечественников 2 паспортные документы с признаками частичной подделки и один - выданный так называемой "ДНР". Обнаруженные документы переданы также представителям Национальной полиции.
Один случай предложение неправомерного денежного вознаграждения для ускоренного проезда через линию соприкосновения предложил украинец в КПВВ "Новотроицкое" военнослужащим Донецкого отряда. Относительно правонарушителя в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Всё в том же КПВВ "Новотроицкое" вчера был совершен наезд на пограничника Донецкого отряда.
Ранее была опубликована суточная сводка пересечения донбасской линии разграничения. Также стало известно, что происходило у КПВВ ранним утром.
Теги: Донбасс, пограничники, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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