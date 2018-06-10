Представитель ОС рассказал, как помогали мирным жителям Донбасса

10.06.2018 14:40

Сегодня, 10 июня, представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) подполковник Виктор Шубец рассказали о помощи, которую оказывали украинские военнослужащие мирным жителям Донбасса.



"За прошедшие сутки подразделения Объединенных сил вместе с общим центром контроля и координации за прекращением огня, сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обеспечили работу аварийных бригад по восстановлению работы Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 18 часов 9 июня Донецкая фильтровальная станция начала запуск воды в систему. Сейчас объект работает в штатном режиме", - сообщил Шубец.



Также, по его словам, военнослужащими ОС доставлена гуманитарная помощь от волонтеров к населенному пункту Золотое, малообеспеченным семьям города Северодонецк. А еще - обеспечена работа строителей и аварийных бригад по восстановлению поврежденной и разрушенной инфраструктуры населенного пункта Невельское.