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Прифронтовые собаки: озвучена еще одна проблема Донбасса
Руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин сообщил, что бродячие собаки - проблема практически каждого более-менее крупного прифронтового населенного пункта на Донбассе.
"Брошенные за время конфликта своими хозяевами четвероногие питомцы, на пятом году войны практически заполонили прифронтовые Красногоровку, Светлодарск, Новолуганское, Майорск, Золотое, Марьинку, Торецк... Это лишь не большой список населенных пунктов, где я регулярно ночую и в те мгновения, когда не стреляет артиллерия, вместо того, чтобы спать, слушаю "собачьи хоры"", - делится Каплин.
Встречаясь с людьми в ряде прифронтовых населенных пунктов, руководитель ГМ регулярно получает обращения с просьбой помочь в решении данного вопроса, т.к. подкармливаемые местными жителями и военнослужащими на блок-постах брошенные собаки, особенно в вечернее время суток, сбиваются в стаи и нападают на детей/людей/кур/котов. И это происходит который год подряд.
"На Донбассе в условиях конфликта и запрета охоты, который год активно регенерирует фауна, на дорогах и в населенных пунктах постоянно можно встретить зайцев, лис, волков, кабанов, фазанов... Некоторые из них являются переносчиками таких опасных заболеваний, как бешенство, - отмечает Каплин. - Я не могу представить себе и в страшном сне, например, эвакуацию 12 тысяч человек из прифронтового Светлодарска, в случае, если город заполонят бешеные псы, получив данное заболевание от своих собратьев из дикой природы. Мне интересно, есть ли какие-то мысли на этот счет у ГСЧС Украины, необходимая спецтехника и обмундирование - бронированные штаны например? Каков порядок действий, если нечто подобное произойдет в прифронтовом населенном пункте? Возможно, проблему легче предотвратить, чем бороться с последствиями?"
Каплин подчеркивает, что неоднократные обращения Гуманитарная миссия "Пролиска" по этому поводу в адрес центральных органов власти, областных и районных администраций в 2016-2018 годах остаются без должной реакции, а закончились преимущественно "отписками".
А количество бродячих собак на улицах прифронтовых населенных пунктов продолжает расти в геометрической прогрессии.
Теги: Донбасс, собаки, бешенство, обстрелы, фронт
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