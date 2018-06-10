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Архив - Донецкая область

Сегодня на донбасском КПВВ пытались подкупить пограничников

10.06.2018 15:50
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Сегодня на донбасском КПВВ пытались подкупить пограничников

Представитель Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко сообщила, что пограничникам, которые работают на контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" сегодня предложили взятку.

"На КПВВ "Гнутово" в районе проведения операции Объединенных сил на въезд по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины, который на паспортный контроль предоставил паспорт гражданина Украины. В документе выявлены возможные основные признаки подделки. Гражданин не успокоился и решил "уладить дело", предложив пограничникам из состава Объединенных сил неправомерную выгоду в размере 200 грн", - сообщает Каприленко.

По ее словам, пограничники от взятки отказались. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.358 ч.1 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) сообщено сотрудникам Национальной полиции. Им же передали взяткодателя.



Теги: Донбасс, пограничники, взятка, пункт пропуска, КПВВ
 
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