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Спасатели сообщили отличную новость из Авдеевки
По данным спасателей Донетчины, сегодня, 10 июня, в прифронтовой Авдеевке восстановлено водоснабжение.
"9 июня восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 18:00 9 июня после проведения регламентных-наладочных работ запущен в работу ДФС и начато запуск воды в систему. По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжения г.. Авдеевка, с. Ласточкино и с. Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме", - сообщают представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Напомним, что 06 июня в 22:10 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что примерно в 21:35 в результате боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Макеевка - АКХЗ-2" (на временно неподконтрольной территории), произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая расположена в Ясиноватском районе Донецкой области. В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение ряда населенных пунктов по обе стороны линии разграничения.
Теги: Донбасс, Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция, ДФС
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