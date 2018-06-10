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Архив - Донецкая область

Спасатели сообщили отличную новость из Авдеевки

10.06.2018 08:47
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Спасатели сообщили отличную новость из Авдеевки

По данным спасателей Донетчины, сегодня, 10 июня, в прифронтовой Авдеевке восстановлено водоснабжение.

"9 июня восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. По состоянию на 18:00 9 июня после проведения регламентных-наладочных работ запущен в работу ДФС и начато запуск воды в систему. По состоянию на 07:00 10 июня водоснабжения г.. Авдеевка, с. Ласточкино и с. Орловка Ясиноватского района осуществляется в штатном режиме", - сообщают представители ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Напомним, что 06 июня в 22:10 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о том, что примерно в 21:35 в результате боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи 110 кВ "Макеевка - АКХЗ-2" (на временно неподконтрольной территории), произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая расположена в Ясиноватском районе Донецкой области. В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение ряда населенных пунктов по обе стороны линии разграничения.



Теги: Донбасс, Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция, ДФС
 
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