Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно, что происходит сегодня утром у донбасских КПВВ

10.06.2018 08:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, что происходит сегодня утром у донбасских КПВВ

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области сегодня утром на въезд и выезд скопилось 190 авто.

Так, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 60 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" - 20 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 15 и 15 авто соответственно.

Ранее была опубликована суточная сводка пересечения донбасской линии разграничения.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх