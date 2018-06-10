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Стало известно, что происходит сегодня утром у донбасских КПВВ
10.06.2018 08:24
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области сегодня утром на въезд и выезд скопилось 190 авто.
Так, у КПВВ "Майорск" сегодня утром на въезд и выезд находилась 0 и 60 транспортных средств, у КПВВ "Марьинка" - 0 и 40; у КПВВ "Новотроицкое" - 20 и 40; у КПВВ "Гнутово" - 15 и 15 авто соответственно.
Ранее была опубликована суточная сводка пересечения донбасской линии разграничения.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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