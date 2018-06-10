- Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что14:20
- Аброськин о Захарченко: Этот подонок должен остаться с бурятами и соратниками, и пусть они сожрут друг друга14:00
- Донбасс спасли от взрывного кошмара13:20
- В "ДНР" балуется мобильная связь13:00
- Операция Объединенных сил на Донбассе: появилась полная сводка обстрелов и потерь за минувшие сутки12:43
- Донбасский фронт: сегодня обстреляны позиции ОС у четырех населенных пунктов12:35
- Война на Донбассе: появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС12:29
- В Мариуполе прошел необычный фестиваль12:20
- Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях12:00
- Соцсети сообщили, что творится на донбасских КПВВ11:19
В "ДНР" балуется мобильная связь
На временно оккупированных территориях Донецкой области (т.н. "ДНР") зафиксированы перебои с мобильной связью Vodafone (МТС).
Местные жители с начала июня сообщают в социальных сетях, что связи нередко нет в некоторых районах. А там, где сигнал присутствует, есть проблемы с дозвоном.
Пользователи соцсетей отмечают, что оккупанты специально отключают ряд вышек - якобы за долги Vodafone (МТС) по электроэнергии.
Жители Киевского района Донецка уверяют, что перебои ощущали около двух недель. Лишь на днях, по их словам, вновь начал появляться сигнал.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области, временно неподконтрольная Украине территория) стала недоступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…
Лишь поздним вечером 27 апреля (частично) и с утра 28 апреля (практические везде) на временно оккупированной территории Донетчины после долгого перерыва заработал украинский мобильный оператор Vodafone.
На это бурно отреагировали в соцсетях ОРДО. Радуясь в соцсетях появлению Vodafone и проклиная "республиканский" мобильный оператор "Феникс", местные жители одновременно возмущались тем, что их счетов пропали средства, хоть они и не пользовались (вынужденно) мобильной связью украинского оператора.
Руководитель пресс-службы компании Vodafone Виктория Рубан не исключила, что компания рассмотрит вопрос компенсации списанных средств со счетов абонентов компании, которые находятся в ОРДО.
Были также опубликованы шокирующие подробности восстановления Vodafone в ОРДО.
Теги: Донбасс, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- "Теперь у нас, как в "ДНР", поступают даже хуже, чем с рабами", - оккупированному Луганску отключили Vodafone
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Восстановление оператора Vodafone на оккупированном Донбассе: у Захарченко приняли окончательное решение
- Афера Захарченко с отключением "МТС" на Донбассе удалась на славу: названа цифра огромной прибыли главаря "ДНР"
- Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что14:20
- Аброськин о Захарченко: Этот подонок должен остаться с бурятами и соратниками, и пусть они сожрут друг друга14:00
- Донбасский фронт: Золотое из места разведения сил и средств превращается в крепость13:40
- Донбасс спасли от взрывного кошмара13:20
- В "ДНР" балуется мобильная связь13:00
- Операция Объединенных сил на Донбассе: появилась полная сводка обстрелов и потерь за минувшие сутки12:43
- Донбасский фронт: сегодня обстреляны позиции ОС у четырех населенных пунктов12:35
- Война на Донбассе: появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС12:29
- В Мариуполе прошел необычный фестиваль12:20
- Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях12:00
- Полная сводка задержаний на донбасских КПВВ: кого и за что14:20
- Аброськин о Захарченко: Этот подонок должен остаться с бурятами и соратниками, и пусть они сожрут друг друга14:00
- Донбасский фронт: Золотое из места разведения сил и средств превращается в крепость13:40
- Донбасс спасли от взрывного кошмара13:20
- В "ДНР" балуется мобильная связь13:00
- Операция Объединенных сил на Донбассе: появилась полная сводка обстрелов и потерь за минувшие сутки12:43
- Донбасский фронт: сегодня обстреляны позиции ОС у четырех населенных пунктов12:35
- Война на Донбассе: появилась новая карта "горячих точек" из зоны ООС12:29
- В Мариуполе прошел необычный фестиваль12:20
- Политолог заявил, что Трамп и Путин хотят "впихнуть" Донбасс обратно в Украину на кремлевских условиях12:00
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- «Минск-3»: Даешь конфликту на Донбассе – ядерный статус!14:23
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Почему Кремль хочет заменить главаря ДНР