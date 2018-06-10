- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ19:30
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев
В Мирнограде (бывший Димитров, подконтрольная правительству часть Донецкой области) реализуют важный для переселенцев проект.
Проект финансируется за счет средств Европейского инвестиционного банка в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины. Его цель – полная реконструкция здания в микрорайоне "Западный", которое ранее использовалось как общежитие. После реконструкции представители льготной категории населения, в том числе переселенцы, получат здесь жилье. Об этом идет речь в сюжете ТК "Орбита".
Сегодня 5-этажное здание в микрорайоне "Западный", 31А – сплошная строительная площадка. Этот дом уже в ближайшее время получит новую жизнь.
"Город Мирноград – первый среди городов Украины, который получил авансы в рамках Чрезвычайной кредитной программы между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком. Идет реализация 5 проектов. Мы контролируем ход выполнения работ по общежитию. Быть первыми всегда ответственно и почетно, но мы сталкиваемся с определенными сложностями. Нет определенного единого механизма по реализации этих проектов, по финансированию, но я уверен, мы справимся со всеми этими проблемами", – сообщил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов.
Полную реконструкцию этого здания начали зимой и работы здесь очень много – объект был построен еще в 1970 году. К тому же, длительное время пустовал (здание не эксплуатировалось почти 18 лет).
Первый транш составляет 10 млн 263 тыс. грн. За эти средства запланировано провести комплекс робот: утепление фасада, постройка новой кровли, отмостка, установка новых окон в подъездах, строительство перестенок, системы центрального отопления и других коммуникаций. К августу запланировано реализовать 90% проекта.
Второй транш кредитования намерены пустить на работы по благоустройству территории вокруг дома, отделке квартир, приобретение необходимой техники.
Благодаря такой комплексной реконструкции здания тут появится 38 квартир: 23 – однокомнатных, 6 – двухкомнатных и 9 – трехкомнатных.
"Предполагается, что в данном жилом доме будут проживать люди, которые имеют статус льготной категории, - рассказала заместитель Мирноградского городского головы Римма Дроздова. - Это дети-сироты, многодетные семьи, внутренне перемещенные лица, семьи с лицами с физическими ограниченными возможностями. Непосредственно для них на первом этаже предусмотрено 3 квартиры, которые будут с отдельным въездом. Будет в этих квартирах специально оборудованный санузел, дверные проемы будут расширены".
Горсоветом разрабатывается проект положения, по которому будут определены конкретные категории лиц, имеющих право на проживание в этом доме. Предусматривается, что это специальный жилищный фонд, который не будет предоставляться для приватизации.
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, Мирноград
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев
- Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье
- База и жилье для переселенцев: что происходит в Украине?
- Важно для переселенцев: условия участия в программе "Доступное жилье" могут измениться
- Жилищный "фронт" переселенцев: появились интересные данные
- Сколько переселенцев официально зарегистрировали в Украине
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ19:30
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Мнение: Украина не защитила жителей Донбасса, и они стали жертвами21:25
- В Донецкой области перестраивают бывшее общежитие под дом для переселенцев21:10
- "Кадыровщина" на Донбассе: чего хотел Путин20:50
- Оккупацией Донбасса Россия изматывает Украину и утилизирует боеприпасы20:30
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы20:10
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе19:50
- На Донбассе массово глушат беспилотники СММ ОБСЕ19:30
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Миротворцы для Донбасса: британская версия18:50
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Право отказа от коммунальной услуги: опубликован законопроект20:41
- Товар с душком: какие продукты в магазинах чаще всего оказываются просроченными20:13
- Что скрывается за предложением Авакова о «полицейской операции» на Донбассе?19:56
- Война на Донбассе: почему Украине нужно быть в повышенной готовности19:11
- Субсидии-2018: разные адреса – доходы умножаем на два16:25
- «Ми просто звикли до цього»,— мешканці прифронтових Мар’їнки та Красногорівки про сусідство з лінією розмежування15:45
- Дорогая оккупация: в оккупированном Донбассе сильно и внезапно подорожали продукты15:27
- Люди, которые воздерживаются от алкоголя, болеют чаще алкоголиков14:49
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Один из поселков в зоне ООС почти окружен
- Тука пояснил, чего нельзя делать с Донбассом
- КПВВ: соцсети сообщают о проблемах на въезд в подконтрольную часть Донбасса
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое