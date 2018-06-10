В зоне ООС ночью стреляли

10.06.2018 07:15

В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) сообщили, что сегодня, 10 июня, оккупанты Донбасса продолжают обстрелы.



"Сегодня, в течение ночи 10 июня, оккупанты 5 раз нарушали режим тишины, тяжелое вооружение не применялось", - отмечается в сводке пресс-центра ООС.