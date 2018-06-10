Взрывы, пулеметные очереди и полеты снарядов: война на Донбассе продолжается

10.06.2018 10:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 июня), в Донецкой области зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая примерно 265 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 240 взрывов.



Так, вечером 7 и ночью 8 июня в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) команда СММ слышала 2 взрыва, оцененные как минометные выстрелы в 1–4 км к юго-востоку, и последовавшие разрывы снарядов в 5–7 км к юго-юго-востоку, а также примерно 45 взрывов неопределенного происхождения и около 1 400 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–5 км к востоко-юго-востоку, юго-востоку и востоку. 8 июня в этом же населенном пункте команда Миссии слышала 7 взрывов неопределенного происхождения в 4–7 км к юго-востоку.



Поздно вечером 7 и ночью 8 июня камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС) (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 3 снаряда с западо-юго-запада на востоко-северо-восток, 4 снаряда с востока на запад и 12 снарядов с запада на восток, а затем в общей сложности 21 взрыв неопределенного происхождения, 85 снарядов (54 с запада на восток, 3 с востока на запад и 28 с северо-запада на юго-восток) и очередь из вооружения неустановленного типа — все в 0,3–2 км к югу.



7 июня камера СММ на контрольном пункте въезда-выезда в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 13 снарядов с юго-востока на северо-запад, взрыв неопределенного происхождения и 16 снарядов с юго-востока на северо-запад, а затем в общей сложности 3 взрыва неопределенного происхождения, 27 снарядов (8 с северо-запада на юго-восток и 19 с юго-востока на северо-запад) и выпущенную вверх осветительную ракету — все в 1–2 км к востоко-северо-востоку. В ночь с 7 на 8 июня та же камера зафиксировала (в хронологической последовательности) снаряд с юго-востока на северо-запад и снаряд с юга на север, а затем в общей сложности 2 взрыва неопределенного происхождения и 12 снарядов (9 с юго-востока на северо-запад, 2 с северо-запада на юго-восток и 1 с юга на север) — все в 1–4 км к востоко-северо-востоку.



Поздно вечером 7 июня камера СММ на шахте "Октябрьская" (неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) взрыв неопределенного происхождения, снаряд с юго-востока на северо-запад и снаряд с юго-юго-востока на северо-северо-запад, а затем в общей сложности 12 взрывов неопределенного происхождения, 14 снарядов (4 с юго-востока на северо-запад и 11 с северо-запада на юго-восток) и 5 взрывов в воздухе — все в 2–6 км к северо-востоку.



8 июня в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) команда Миссии слышала 38 взрывов неопределенного происхождения и 165 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 4–6 км к юго-западу.



Находясь в 1,6 км к юго-юго-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) на протяжении примерно 4 часов, наблюдатели слышали около 25 взрывов неопределенного происхождения и выстрел из стрелкового оружия — все в 3–7 км к юго-юго-востоку, юго-юго-западу и юго-западу.



Осуществляя мониторинг на восточной окраине н. п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка) в течение примерно 4 часов, члены патруля Миссии слышали около 25 взрывов неопределенного происхождения в 2–3 км к юго-западу, а также слышали и видели 4 взрыва, оцененные как разрывы минометных мин в 0,7–1,5 км к юго-западу.



Находясь на железнодорожном вокзале в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении примерно 5 часов, команда СММ слышала 15 взрывов неопределенного происхождения в 2–4 км к юго-западу.



В н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели слышали 28 взрывов, оцененных как огонь из автоматического гранатомета, 3 взрыва неопределенного происхождения и около 70 очередей из стрелкового оружия — все в 1–2,5 км к западо-северо-западу и западу.



Напомним, что 9 июня на Донбасском фронте зафиксировали три десятка обстрелов и обоюдные потери.