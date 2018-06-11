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Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня
В Донбассе боевики получили новое вооружение от своих кураторов. Украинская разведка сообщает о пополнении боекомплекта артиллерией и минометами вблизи Мариуполя.
Информацию об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает MRPL.CITY.
"Отмечается прибытие так называемой реактивной системы залпового огня собственного производства террористов "Чебурашка" на Мариупольское направление, где планируется осуществить ее применение оккупантами", - говорится в сообщении.
Также противовоздушной обороной Объединенных сил зафиксировано шесть попыток применения противником беспилотных летательных аппаратов.
"По-прежнему, основными из них были БПЛА типа" Орлан-10 "российского производства", - отметил представитель штаба ООС.
Кроме того, в акватории Азовского моря средствами противодесантной обороны Объединенных сил отслеживалось перемещение за прошедшие сутки двух малых ракетных кораблей Российской Федерации в 40 километрах от Бердянска.
Теги: Донбасс, Мариуполь, боевики
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