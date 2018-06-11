Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня

11.06.2018 17:34

В Донбассе боевики получили новое вооружение от своих кураторов. Украинская разведка сообщает о пополнении боекомплекта артиллерией и минометами вблизи Мариуполя.

Информацию об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает MRPL.CITY.

"Отмечается прибытие так называемой реактивной системы залпового огня собственного производства террористов "Чебурашка" на Мариупольское направление, где планируется осуществить ее применение оккупантами", - говорится в сообщении.

Также противовоздушной обороной Объединенных сил зафиксировано шесть попыток применения противником беспилотных летательных аппаратов.

"По-прежнему, основными из них были БПЛА типа" Орлан-10 "российского производства", - отметил представитель штаба ООС.

Кроме того, в акватории Азовского моря средствами противодесантной обороны Объединенных сил отслеживалось перемещение за прошедшие сутки двух малых ракетных кораблей Российской Федерации в 40 километрах от Бердянска.