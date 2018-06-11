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Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов
11.06.2018 07:10
Не прекращается работа по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает СНБО.
Инженерно-саперные подразделения ВСУ в течение недели проверили более 18,5 га земли, обнаружили и обезвредили более 550 единиц взрывоопасных предметов. Было очищено около 2,5 км дорог.
В общей сложности, с начала боевых действий на востоке Украины, саперами было обследовано 3895,29 га земли, обезврежено более 198 тысяч взрывоопасных предметов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, разминирование, взрывы, саперы
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