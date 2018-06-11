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Архив - Донецкая область

Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем

11.06.2018 13:00
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Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем

В бюджете предусмотрели 25 млн грн субвенции, которую возместят переселенцам из Донбасса на приобретение жилья, передает MRPL.CITY.

Субвенция будет передана из государственного бюджета в местные для дальнейшего распределения  денежной компенсации на покупку жилья для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения либо признанные инвалидами войны III группы.

Об этом сообщает правительственный портал. В бюджете предусмотрена субвенция в размере 25 млн грн. Порядок и предоставление госпомощи переселенцам и участникам боевых действий утвержден в  постановлении №280 Кабинета Министров Украины от 18.04.2018 года.

Распределение субвенции будет осуществляться в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.



Теги: Донбасс, жилье, переселенцы
 
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