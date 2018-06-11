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Архив - Донецкая область

Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко

11.06.2018 21:30
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Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко

Глава государства напомнил, что в 2014 году украинские военные зарабатывали всего по 600 гривен в месяц

Украинские военные на Донбассе, которые воюют на передовой, получают 20 тысяч гривен. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

Он напомнил, что после начала войны в 2014 году зарплата военных выросла во много раз.

"Сейчас минимальное денежное обеспечение на передней линии – 20 тысяч гривен. Это 800 долларов США, тогда как в начале агрессии РФ в 2014 году было 600 гривен в месяц", – заявил Порошенко.

Также он добавил, что участникам боевых действий предусмотрены и всевозможные льготы

Кроме того, глава государства отметил и уровень обучения личного состава, как, например, спецназ, который сейчас обучают совершенно по-новому.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, деньги, военные, Порошенко
 
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