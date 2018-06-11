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Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»
Главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко могут заменить на одного из троих возможных кандидатов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.
По его словам, основные кандидатуры — бывший депутат от Партии регионов Александр Бобков, главарь боевиков Александр Ходаковский или еще один главарь «ДНР» Денис Пушилин. «В качестве преемников называются три кандидатуры — Пушилин, Ходаковский и Бобков. Последний — бывший народный депутат-регионал, с которого в 2014 году все и начиналось. Захарченко и Ташкент изначально действовали в Донецке как люди Бобкова и захватывали Донецкий горсовет по его приказу, так что Бобков может по праву считаться их крестным отцом», — пишет Казанский.
Также, как отмечает Денис Казанский, вместе с Захарченко будет смещен и местный «министр доходов» Александр Тимофеев по кличке Ташкент.
Смена главарей «ДНР» может быть связана с отстранением от кураторства над «ЛДНР» советника президента России Владислава Суркова.
Также Казанский напомнил, что в своем последнем интервью Путин сравнил Донбасс с Чечней. Президент России считает, что Украине стоит интегрировать ОРДЛО по чеченскому сценарию. «Ровно эту же мысль в своих интервью обычно повторяет и Бобков. Видно, уже возомнил себя „донецким Кадыровым“», — считает Казанский.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко
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