Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс

11.06.2018 10:30

Главарь террористической «Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос о введении контингента ООН в Донбасс для охраны миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Как информирует replyua.net, ранее президент Российской Федерации Владимир Путинсообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Власти Украины же утверждают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и размещаться по всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.



Главный террорист Донецкой области заявил: «Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется: я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами. Но это не значит, что мы будем отводить свои войска, чтобы они могли там свободно передвигаться».