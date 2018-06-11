Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс

11.06.2018 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс

Главарь террористической «Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос о введении контингента ООН в Донбасс для охраны миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Как информирует replyua.net, ранее президент Российской Федерации Владимир Путинсообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Власти Украины же утверждают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и размещаться по всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Главный террорист Донецкой области заявил: «Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется: я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами. Но это не значит, что мы будем отводить свои войска, чтобы они могли там свободно передвигаться». 



Теги: Донбасс, ООН, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх