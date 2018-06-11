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Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?
11.06.2018 12:45
Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский покидает должность.
Сообщение об этом появилось в соцсетях. Эту информацию MRPL.CITY также неофициально подтвердил источник в Донецкой ОГА.
Также стало известно, что новый руководитель области будет представлен в четверг.
На сайте Президента Украины информации об увольнении Главы Донецкой ОГА на данный момент нет.
Напомним, сегодня исполняется три года, как Павел Жебривский был назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Жебривский
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