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"Аркан" для переселенцев: на оккупированном Донбассе пенсионеров бросают на "подвалы"
Переселенцы из Донбасса продолжают возмущаться системой "Аркан" и жаловаться на приостановку пенсионных выплат, заявляя, что их приостанавливают даже если человек не выезжал на неподконтрольную территорию
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в обращении к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Юрию Гримчаку заявил пенсионер-переселенец из Донбасса Владимир, пишет Трибун.
"Кто придумал эту норму, что если отсутствуешь на подконтрольной Киеву территории более двух месяцев, тебе заморозят пенсию? И почему 2 месяца, почему не полгода, почему не месяц, почему не неделя? Вы понимаете, что, если человек поехал необязательно на неподконтрольную территорию. Зарегистрирован в Киеве, поехал к родственникам в Беларусь или в Молдову и там задержался, не уложился в эти два месяца, вернулся, а пенсии нет. И тогда начинаются заморочки – полгода ждешь, пока ее восстановят", – возмущается переселенец.
Юрий Гримчак ситуацию прокомментировал так:
"Были у нас такие вопросы, но у нас были и другие вопросы. Знаете, когда человек, не дай бог, умер, а сейчас большая часть пенсий начисляется на карточки, уже и человека нет, а карточка все действует и действует. Поэтому на сегодняшний день люди, которые выезжают на неподконтрольную территорию, если вы поехали в Молдавию, там нет такого. Система "Аркан", если я правильно понял, она именно действует, когда человек переходит линию разграничения", - сказал он.
По мнению Грымчака, никакой проблемы с системой "Аркан" нет, а ее работа направлена на безопасность пенсионеров-переселенцев.
"В чем тут проблема? Проблема – человек выехал, а у нас "там" бывают разные варианты: людей бросают на "подвалы", людей начинают пытать. Никогда не думали о том, что, если бы не было этих двух месяцев, то у нас те, кто ездит "туда", я не знаю, проведать квартиру, бросили на "подвал", карточку забрали, и что дальше? Фактически на сегодняшний день это и для безопасности тех людей, которые выезжают на неподконтрольную территорию", – заявил Гримчак.
"У нас в месяц более миллиона человек переходят линию разграничения, сколько людей сидит в подвалах, не знает никто, при этом "там" подвалы есть разных, условно говоря, "структур". Поэтому, поймите правильно, завтра у нас десятки тысяч пенсионеров будут сидеть в подвалах, а эти боевики будут снимать их деньги и радоваться жизни. Вы думаете, так не будет? Тогда вы слишком хорошо думаете об оккупационной администрации. Я так не думаю. По большому счету – это защита людей, которые едут посмотреть на свое жилье, потому что смысла удерживать их по подвалам нет, если он не вернулся на протяжении 2-х месяцев", – сказал замминистра МинВОТ.
Теги: Донбасс, пенсионер, подвал, переселенцы
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