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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» минируют дороги противотанковыми минами вблизи жилого сектора

12.06.2018 17:45
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Боевики «ДНР» минируют дороги противотанковыми минами вблизи жилого сектора

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги вблизи жилого сектора противотанковыми минами, устанавливая их поперек дорог, а также устанавливают новые блокпосты. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«СММ зафиксировала мины и знаки, предупреждающие о минной опасности. 8 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия выявил как минимум 11 противотанковых мин (ТМ-62), установленных поперек автодороги примерно в 200 м к северу от жилого района н. п. Доломитное (53 км к северо-востоку от Донецка).
Блокпост вооруженных формирований, расположенный в жилом районе, на перекрестке вышеуказанной дороги и дороги, ведущей в Травневое. Тот же БПЛА СММ впервые выявил как минимум 500 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в поле на расстоянии примерно 50 м к югу от вышеуказанной второй дороги».



Теги: Донбасс, жилой дом, дороги, ДНР, минирование
 
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