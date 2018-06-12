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Главари ДНР-ЛНР сильно боятся наступления украинской армии на Донбассе. ВИДЕО
Боевики так называемых ДНР и ЛНР так сильно боятся возможного наступления украинской армии на Донбассе, что в Кремле разразились угрозами в адрес Украины, чтобы их успокоить.
Об этом рассказал "Апострофу" дипломат Богдан Яременко.
Напомним, ранее о возможном "наступлении" говорили сами террористы, после чего, 7 июня, президент России Владимир Путин позволил себе прямые угрозы в адрес Украины, заявив, что применение силы ВСУ будет иметь "очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".
Яременко считает, что российским лидером двигало сразу два мотива: "Во-первых, это попытки России предупредить подобное развитие событий, а во-вторых, попытка успокоить своих марионеток в Донецкой и Луганской областях, чтобы у них не так тряслись поджилки".
"Очевидно, состояние тех, кого поддерживает Россия, настолько плохое, что оно предусматривает возможность этим воспользоваться", - заметил он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, угроза, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, наступление
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