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Как живут люди в «свободной» Горловке и «оккупированном хунтой» Мариуполе
Прошло 4 года, как Мариуполь живет спокойной мирной жизнью. Мариупольчане побывали под управлением террористов два месяца, но этого хватило, чтобы жизнь города была поделена на «до» и «после».
В городе больше не слышны взрывы, выстрелы, не бегают вооруженные бандформирования террористов «ДНР», не ездит военная техника, не горят дома, люди не прячутся в подвалах. В городе дышится свободно, кто спешит на работу, кто гуляет в парке. В штатном режиме работаю госструктуры. Круглосуточно работают и магазины, и развлекательные заведения. Мариуполь очень ценит мирное время.
Уже не нужно ждать обстрелов, ждать, что придут и отберут все, что ты нажил за свои годы жизни. Не нужно прятаться в подвалах и боятся за свою жизнь и жизни близких. Горожане живут привычной мирной жизнью. Город развивается. Естественно, как во всех городах Украины в Мариуполе проходит, и волна декоммунизации. Город украшен многочисленной украинской символикой, социальной рекламой, почти на каждом здании Мариуполя висит украинский флаг, а на баннерах растянуты огромные надписи: «Мариуполь — это Украина». Мариупольцы строят планы, живут обычной мирной жизнью, стараясь не вспоминать о тех событиях.
Так же как в свое время Мариуполь, так и Горловку коснулась рука «русского мира», которая до сих пор разрушает человеческие жизни. Сегодня в Горловке все еще господствует война. Остановились предприятия, парализована железная дорога и наполовину взорваны мосты. Город выживает как может.
Люди не могут покинуть, просто уехать из родных домов. Четыре года в заточении «русского мира» живут горловчане. Людям приходится молчать, ведь даже самим близким ты не можешь рассказать то, что чувствуешь относительно «свободной жизни».
Каждую ночь, четыре года подряд, люди вздрагивают от выстрелов. В городе процветает стукчество.Не понравилось тебе поведение соседа – нажаловался на него местной «милиции» и все – человек на пару дней загремел в подвал. Люди по большому счету голодают, у них нехватка денег, ведь нет работы, пенсий и даже социальных выплат. Дети в подвалах делают уроки, почти не ходят в школы, боясь очередного обстрела. В городе, как во всей «ДНР» действует комендантский час, людям не позволено выходить на улицы, чтобы не случилось.
Горловка постепенно разрушается. Террористы «ДНР» разбирают на запчасти все строения, заводы, которые только можно только разобрать, вывезти и продать. Но разруха не только в вывозе и дерибане местных предприятий. Разрушение затрагивает прежде всего и домостроения, которые в свое время попали под обстрел и не были восстановлены, и даже те, которые не были обстреляны, но разрушаются, ведь дела никому нет до это, и оттого оно еще более печально.
Люди хотят убежать с города, чтобы не видеть его умирания, чтобы жить дальше нормальной полноценной жизнью, а не «свободой», которую подарил им «русский мир».
Источник: news.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Горловка, Мариуполь, комендантский час, свобода, ДНР, террористы, разруха
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