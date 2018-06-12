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Командующий ООС пояснил, когда вводится «красный режим» на Донбассе
Командующий Объединенных сил Сергей Наев пояснил, что «красный режим» на Донбассе может вводится при активизации боевых действий.
Об этом он рассказал в интервью УНН, передают novosti.dn.ua.
«Особый порядок в определенных районах или населенных пунктах вводится по моему решению для сохранения жизни и здоровья граждан или для проведения специальных мероприятий. Например, во время активизации боевых действий в конкретном районе или для перемещения подразделений.
Ограничения вводятся временно, пока существует опасность или необходимость блокировки района. При таких условиях объявляется режим "Красный", по которому въезд-выезд могут осуществлять только лица и транспортные средства Объединенных сил», - сказал Наев.
Такой режим уже объявлялся несколько раз в связи с выполнением задач по назначению подразделений ОС у Авдеевки, КПВВ «Майорск».
В тоже время при объявлении «желтого» режима лишь усиливаются меры контроля за перемещением граждан и транспортных средств.
Наев отметил, что о выдаче населению любых пропусков речь не идет.
Теги: Донбасс, блокировка, контроль, режим, Майорск, КПВВ, ООС
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