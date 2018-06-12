КПВВ «Майорск» не будет работать два дня

12.06.2018 13:19

На выходных, как сообщает благотворительный фонд «Право на захист», через блокпост нельзя будет проехать, передает zi.dn.ua.

В Telegram-канале благотворительного фонда «Право на захист» появилась информация о том, что контрольный пункт въезда-выезда «Майорск» со стороны Горловки не будет работать 16 и 17 июня.

С чем это связано, не уточняется. В объявлении написано, что пересечение станет невозможным из-за технических причин. Тем гражданам, которые планировали пересечь линию разграничения в эти дни, придется ехать через другие КПВВ или в другой день.