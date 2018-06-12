- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт07:49
- За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ07:29
- Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко21:30
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей18:46
- Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие18:32
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
"Не ведитесь на вбросы, что мы сдали Травневое и Гладосово - там "жарко", но мы не сдаемся", - волонтер
Оккупационные войска РФ активно пытаются вернуть под свой контроль освобожденные бойцами ООС населенные пункты Травневое и Гладосово. Однако получают жесткий отпор. О напряженной ситуации на линии фронта сообщила в Facebook волонтер и блогер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что в мае месяце бойцам Операции объединенных сил (ООС) удалось освободить от террористов поселки Гладосово и Травневое, что между Бахмутом и Головкой. Террористы с потерей все никак не могут смириться и активно пытаются оттеснить ВСУ.
На это они получают решительный отпор, уверяет Руденко. "Не ведитесь на вбросы,что мы сдали Травневое и Гладосово...Там настолько "жарко" на подступах,что раш***ы могут там присутствовать только в зашкваренном состояни", - сообщила волонтер.
Теги: Донбасс, оккупация, ВСУ, обстрелы, террористы, Травневое, Гладосово, РФ, ООС
- Погибли за свободу Украины от оккупации РФ: боевики на Донбассе убили двоих воинов ВСУ за сутки
- Горловчане высмеивают пропагандистов «ДНР» за топорный фейк
- Источник: ВСУ планируют «затянуть петлю» вокруг оккупированного Донецка
- “Беспокоящего огня” уже нет: Тымчук рассказал о смене тактики оккупанта на Донбассе
- Вблизи Мариуполя боевики стреляли из минометов
- Как украинские воины обороняют высоту у Новотроицкого (ВИДЕО)
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт07:49
- За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ07:29
- Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко21:30
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей18:46
- Боевики обстреляли из минометов Донецк. Есть пострадавшие18:32
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков16:20
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт07:49
- "Нас ждут непростые годы", - Гай поделился прогнозом по войне с Россией07:39
- За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ07:29
- Будущее Донбасса решается в закрытом формате: появились кадры встречи "Нормандской четверки"07:21
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- НБУ подал против Коломойского новые иски на 10 миллиардов21:45
- Военные на Донбассе получают 20 тысяч гривен – Порошенко21:30
- Жителям Донетчины запретили посещать леса и посадки21:10
- В столице задержали соратника Саакашвили, стянули силовиков с водометами20:48
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое