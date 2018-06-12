Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Подконтрольным «ДНР» перевозчикам разрешили ездить в российские города ЧМ-2018

12.06.2018 13:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Подконтрольным «ДНР» перевозчикам разрешили ездить в российские города ЧМ-2018

Базирующимся на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области перевозчикам разрешили ездить в города России, которые принимают чемпионат мира по футболу.

Как сообщает «Минтарнс ДНР», это стало возможно, потому что на автобусы было установлено необходимое программное оборудование в соответствии с требованиями законодательства РФ, передают novosti.dn.ua.

Подчеркивается, что перевозчиками обеспечена возможность заезда на территорию городов Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск в соответствии с расписаниями движения соответствующих маршрутов.

Согласно российскому указу, въезд в города ЧМ-2018 разрешается только транспортным средствам, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и направившим уведомление о въезде в «Транспортную дирекцию ЧМ». На основании этих документов формируется реестр автобусов для их идентификации.



Теги: Россия, Донбасс, разрешение, навигация, Минтранс, ГЛОНАСС, ДНР, Чемпионат мира по футболу, перевозчики, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх