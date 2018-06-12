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Подконтрольным «ДНР» перевозчикам разрешили ездить в российские города ЧМ-2018
Базирующимся на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области перевозчикам разрешили ездить в города России, которые принимают чемпионат мира по футболу.
Как сообщает «Минтарнс ДНР», это стало возможно, потому что на автобусы было установлено необходимое программное оборудование в соответствии с требованиями законодательства РФ, передают novosti.dn.ua.
Подчеркивается, что перевозчиками обеспечена возможность заезда на территорию городов Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск в соответствии с расписаниями движения соответствующих маршрутов.
Согласно российскому указу, въезд в города ЧМ-2018 разрешается только транспортным средствам, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и направившим уведомление о въезде в «Транспортную дирекцию ЧМ». На основании этих документов формируется реестр автобусов для их идентификации.
Теги: Россия, Донбасс, разрешение, навигация, Минтранс, ГЛОНАСС, ДНР, Чемпионат мира по футболу, перевозчики, РФ
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